- Premierul Marcel Ciolacu și cancelarul Austriei, Karl Nehammer, au avut o discuție de peste o ora la Guvern. Principalul subiect abordat a fost aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Conform surselor noastre, intalnirea ar fi trebuit sa dureze o jumatate de ora, dar a durat mai mult de o ora. La…

- Europarlamentarul liberal spune ca delegația Austriei a ”aruncat deja buzduganul” prin faptul ca membrii partidului cancelarului Karl Nehammer nu ar vrea sa semneze programul electoral al Partidului Popular European prin care se propune integrarea totala a Romaniei și Bulgariei in spațiul Schengen.

- Europarlamentarul Rareș Bogdan așteapta un anunț privind acordul Austriei pentru o aderare completa la Schengen din partea cancelarului Karl Nehammer, care va participa in perioada 6-7 martie la Congresul PPE de la București.

- Romania nu va fi obligata sa primeasca migranții Austriei pentru a intra in spațiul Schengen, ci doar a cetațenilor extracomunitari care au tranzitat spațiul romanesc pentru a ajunge in UE.

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intr-o vizita in SUA, iar discuțiile purtate acolo se pare ca au deblocat aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține ca Marcel Ciolacu s-a intalnit in SUA cu Anthony Blinken și Ronald Lauder, fost ambasador al SUA in Austria. Imediat…

- Comisia saluta decizia luata ieri in unanimitate de Consiliul Europei, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime, in martie 2024. Aderarea celor doua țari va stimula calatoriile, comerțul și turismul și va consolida și…

- Fostul premier Mihai Razvan Ungureanu, in prezent profesor universitar la Viena, sustine ca partidul condus de cancelarul Austriei, Karl Nehammer, incearca sa fure tema migratiei de la partidul de extrema dreapta, astfel se explica refuzul de a accepta Romania in spatiul Schengen.Mihai Razvan Ungureanu…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca ar vrea ca in urmatoarele doua zile sa fie terminate negocierile pentru un Schengen doar cu frontierele aeriene și pe naval, urmand ca pentru partea terestra sa fie așteptat un raspuns pozitiv in cursul anului 2024.