- Premierul Marcel Ciolacu a discutat miercuri dimineața cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la prioritațile europene ale Romaniei, printre care și aderarea completa la Schengen, dar și despre amenințarile reprezentate de Federația Rusa.

- Europarlamentarul Siegrfied Mureșan anunța lista liderilor Uniunii Europene care vor veni la Congresul PPE, de la București, in perioada 6-7 martie. Printre aceștia figureaza președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care blocheaza aderearea…

- Comisia Europeana a anunțat sambata seara, 30 decembrie, ca „saluta decizia luata astazi in unanimitate de Consiliu, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime in martie 2024”.Aderarea celor doua țari va stimula calatoriile,…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca guvernul va „continua eforturile și anul viitor” pentru aderarea „in integralitate” la spațiul Schengen. Ciolacu mai spune ca „toate semnalele pe care le avem arata ca acest obiectiv este realizabil”.

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca e așteptata decizia Olandei privind Bulgaria in ceea ce privește Schengen, fiind optimist privind intrarea in spațiul de libera circulație prima data cu frontierele aeriene, in martie, apoi și cele terestre.