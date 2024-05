Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Frantei, Stephane Sejourne, a declarat marti ca ar trebui sa fie exercitate presiuni si sa fie impuse sanctiuni la adresa Israelului, pentru ca acesta sa deschida punctele de trecere prin care sa fie livrat ajutor umanitar palestinienilor in Fasia Gaza, informeaza Reuters.

- Israelul va permite livrarea "temporara" de ajutor in Fasia Gaza, asediata si amenintata de foamete, prin portul Ashdod si punctul de trecere Erez, a anuntat vineri biroul premierului Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform Agerpres.

- Un port temporar anuntat de Statele Unite pe coasta Fasiei Gaza devastata de razboi pentru a oferi ajutor suplimentar civililor ar putea fi operational in aprilie, a declarat joi presedintele cipriot, Nikos Christodoulides, citand o delegatie americana, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a declarat ca o ruta maritima stabilita pentru livrarea ajutorului umanitar catre Gaza nu poate deveni un substitut pentru furnizarea de mai mult ajutor pe rute terestre, informeaza Rador Radio Romania. Blinken a afirmat ca initiativa condusa de SUA de…

- Livrarea din Cipru a ajutorului umanitar pentru Fașia Gaza continua sa intarzie, luni dupa-amiaza fiind inca neclar cand va putea nava Open Arms sa plece din portul Larnaca, transmite dpa.

- Presedintele american Joe Biden va anunta joi, in Congres, ca a ordonat armatei americane sa infiinteze un port in Gaza pentru a transporta pe mare mai mult ajutor umanitar in teritoriul palestinian asediat, potrivit unor inalti responsabili americani, informeaza AFP, potrivit Agerpres.