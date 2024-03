Stiri pe aceeasi tema

- „O intalnire constructiva cu Karl Nehammer despre calea de urmat, in vederea construirii unei cooperari mai puternice, in special in ceea ce priveste securitatea si gestionarea frontierelor, inclusiv Ungaria si Balcanii de Vest. Imbunatatirea relatiilor noastre si construirea pentru viitor”, a scris…

- Premierul Marcel Ciolacu și cancelarul Austriei, Karl Nehammer, au avut o discuție de peste o ora la Guvern. Principalul subiect abordat a fost aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Conform surselor noastre, intalnirea ar fi trebuit sa dureze o jumatate de ora, dar a durat mai mult de o ora. La…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, joi dimineața, o intrevedere cu prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, la Palatul Victoria. In cadrul intalnirii cu omologul elen, șeful executivului roman a subliniat ca cele doua state ar trebui conectate „inclusiv prin aderarea la spațiul Schengen”.

- La ora 10,30 a inceput intalnirea dintre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Intalnirea cu șeful statului roman se desfașoara la Palatul Cotroceni. Ulterior, de la ora 15, șeful guvernului de la Viena va avea o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, la Palatul…

- Premierul Marcel Ciolacu s a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai companiei Google, discutiile fiind axate pe viitoare investitii in infrastructura digitala, inovare si proiecte de cercetare in Romania. Premierul Marcel Ciolacu s a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti…

- Premierul Marcel Ciolacu are o intalnire de lucru la aceasta ora cu titularii ministerelor aflate in dialog direct cu transportatorii si femierii protestatari. Cu mai multe informatii, redactorul RRA, Andrei Serban: Premierul Marcel Ciolacu discuta cu vicepremierul Catalin Predoiu, care este si ministru…

- Austria a pus trei condiții pentru ca Romania sa fie primita in Schengen, insa doar pentru transportul pe cale aeriana. Frontierele terestre constituie un subiect separat. Ministerul austriac de Interne a transmis deja cele trei condiții de care depinde acceptarea Romaniei in spațiul Schengen. In primul…

- Europarlamentarul Eugen Tomac iși exprima rezerve fața de declarația premierului Marcel Ciolacu privind „flexibilizarea” poziției Austriei in legatura cu Spațiul Schengen. Tomac considera ca trebuie abordata cu precauție afirmația, adaugand ca Austria nu aduce nicio favoare Romaniei prin modificarea…