- Falsificarea, relativizarea sau chiar negarea Holocaustului reprezinta acțiuni menite sa intoxice societațile democratice, sa le faca sa renunțe la valori și principii, a declarat Klaus Iohannis intr-un mesaj adresat marți cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor. „Holocaustul…

- Giuseppe Paterno, in varsta de 98 de ani, a doborat din nou recordul pentru cel mai varstnic absolvent de studii universitare din Italia, informeaza Reuters. Paterno a obtinut diploma de master in filosofie si istorie de la Universitatea din Palermo, dupa ce, in urma cu doi ani, obtinuse diploma initiala…

- Sunt mulți cei care considera brutalismul ca fiind unul dintre cele mai urate stiluri arhitectonice ale secolului al XX-lea, insa exista și destui adepți ai acestuia. Cuprins: Ce este arhitectura brutalista? Unde a aparut prima data arhitectura brutalista? Cine a creat arhitectura brutalista? Cum arata…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa comemoreze ziua in care fortele Germaniei naziste ale lui Adolf Hitler au invadat Uniunea Sovietica, pe 22 iunie 1941, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza The Guardian, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Alexander Zverev a anuntat ca a suferit o ruptura de ligamente la glezna dreapta in cursul meciului cu spaniolul Rafael Nadal. Neamțul are nevoie carje pentru a merge in aceste momente si a aparut pentru prima data in public cu o gheta de protecție la piciorul drept. Primele evaluari facute in Franța…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Apararii al Turciei, Hulusi Akar, prilej cu care a subliniat necesitatea implementarii cat mai rapide a ultimelor masuri de crestere a prezentei aliate in Romania, dar si pe intregul Flanc Estic al NATO. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul ucrainean de Externe Dmytro Kuleba a scris ca Ucrainei inca nu are suficiente arme și muniții. „Este prea devreme pentru a concluziona ca Ucraina are deja toate armele de care are nevoie”, a scris Kuleba pe Twitter in engleza. Ofensiva rusa in Donbas este o lupta dura, cea mai mare din spațiul…

- In anul 2020, conducerile asociațiilor județene ale cadrelor militare in rezerva și retragere din Ministerul Apararii Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și din Serviciul Roman de Informații au inițiat un proiect amplu, ”Comemorarea Eroilor Neamului in județul Satu Mare , care se dorește a fi peren,…