- Militarii Armatei Naționale, se vor instrui impreuna cu colegii lor din Romania și Statele Unite ale Americii (SUA), la exercitiul multinațional „JCET-2024”, Joint Combined Exchange Training.

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat ca autoritațile romane au recepționat primele doua scannere pentru verificarea marfurilor care intra in țara pe la vama. Marcel Boloș a anunțat joi, pe contul sau de Facebook, ca au ajuns in țara primele doua scannere de verficare a marfurilor care intra…

- Trei militari americani au fost ucisi si mai multi altii raniti intr-un atac cu drona asupra trupelor SUA stationate in nord-estul Iordaniei in apropierea frontierei cu Siria, a anuntat duminica presedintele american Joe Biden, care a atribuit atacul gruparilor pro-iraniene.

Cel putin trei militari americani au fost ucisi, iar alti 25 raniti intr-un atac cu drona, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un mic avanpost

- Intr-o lume plina de incertitudini, zodii privilegiate se pregatesc sa infloreasca in urmatorii cinci ani, sub influența unei aliniere astrale excepționale. Odata cu sosirea primelor zile din februarie, trei zodii iși vor descoperi un lipici magic la bani, atragand prosperitatea in viețile lor. Astrele…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara sectiunea Bazias va fi in scadere in primele trei zile pana la valoarea de 7.200 metri cubi secunda mc s , apoi in crestere la sfarsitul intervalului pana la valoarea de 7.600 mc s, situandu se peste media multianuala a lunii ianuarie 4.950 mc s , informeaza agerpres.roConform…

De la o lume postbelica la una antebelica. Avertismentul secretarului britanic al Apararii despre noi razboaie ale Occidentului cu Rusia, China și Iran in urmatorii cinci ani

Razboi in Ucraina. Trupele ruse ale grupului de vest au distrus un obuzier pe direcția Kupyansk. Ucraina a comandat roboți mitraliera „ShaBlya" pentru armata