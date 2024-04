Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de masini electrice (BEV) au crescut, anul trecut, la nivel european, cu 28%, si cu peste o treime numai in Uniunea Europeana (UE), comparativ cu datele din 2022, insa constructorii de automobile nu au reusit sa livreze pe piata modele accesibile, potrivit unei analize realizata de organizatia…

- ​Apple a renunțat la proiectul de a construi o mașina electrica premium, proiect la care au lucrat cateva mii de oameni in ultimul deceniu. Presa a scris pe larg despre intențiile Apple legate de construcția unei mașini, dar obstacolele din calea proiectului au fost numeroase.

- Cel mai renumit constructor de mașini electrice din lume va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul localitații susține ca vor fi circa 200 de angajați inițial, cu perspectiva de triplare in viitor.

- Vanzarile de masini electrice alimentate cu baterii in Marea Britanie au atins pragul de un milion in ianuarie, in pofida reducerii cererii din partea cumparatorilor privati, arata datele publicate luni de Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), care cere Guvernului…

- Anul trecut, posesorii de mașini electrice din Marea Britanie au fost nevoiți sa se confrunte cu prețuri din ce in ce mai mari pentru asigurarile acestor vehicule. Potrivit publicației Bloomberg, valoarea unei prime de asigurare pentru o mașina electrica a crescut pana la 1344 de lire sterline in medie,…

- Sebeșul va fi unul dintre cele 3 orașe ale lumii in care Mercedes-Benz va incepe producția de motoare pentru mașini electrice, in urma sprijinului acordat in urma cu doi ani de Ministerul de Finanțe, condus la acea vreme de catre social-democratul Adrian Caciu. „Mercedes-Benz va construi o fabrica noua…

- Constructorul american de automobile electrice Tesla va suspenda timp de doua saptamani cea mai mare parte a activitatilor de productie de la uzina sa din Germania, in apropierea Berlinului, din cauza perturbarilor de aprovizionare provocate de atacurile din Marea Rosie.

- Spre sfarșitul anului trecut, constructorul german a pus capat producției de motoare termice la uzina de la Munchen. De atunci și pana in prezent, producția de motoare convenționale are loc doar la uzinele BMW din Marea Britanie (Hams-Hall) și din Austria (Steyr). Totuși, uzina de la Munchen continua…