Prahova: Muncitor mort pe un şantier, în zona unei viitoare autostrăzi. Primele date arată că a căzut de la înălţime ”La data de 13 martie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Ploiesti au fost sesizati prin apel 112 de catre un barbat despre faptul ca pe un santier dintre autostrazile A3 si A7, de pe raza comunei Dumbrava, a avut loc un accident de munca. In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului identificand un barbat, intins pe sol, inconstient. Din verificari, a reiesit faptul ca barbatul de 63 de ani, din Bucuresti, lucra pe o structura din beton, de aproximativ 8 metri, iar la un moment dat, s-ar fi precipitat, cazand pe betonul de la baza structurii”; transmit oficialii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

