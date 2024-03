Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tari europene, printre care si Franta, sunt de acord cu achizitionarea de catre UE de munitie produsa in afara Europei pentru a sprijini in continuare efortul de razboi al Ucrainei, au declarat, la Paris, participantii la o intalnire dedicata sustinerii Kievului. Aceasta propunere, initiata…

- Tarile de Jos vor contribui la initiativa Cehiei de a sprijini cu munitie Ucraina, informeaza Rador Radio Romania. Premierul Tarilor de Jos, Mark Rutte, a declarat luni ca tara sa va contribui cu 100 de milioane de euro la initiativa propusa de Republica Cehia de a cumpara munitie pentru Ucraina.Premierul…

- Sprijinul oferit de Occident Ucrainei depașește planul american de reconstrucție a Europei dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, a declarat Odile Renaud-Basso, șefa Bancii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Aceasta a descris sprijinul occidental pentru Ucraina ca fiind "uriaș", in ciuda…

- Presa locala a relatat ca protestele au inceput joi seara tarziu pe partea belgiana, iar unii fermieri olandezi s-au alaturat ulterior.Autoritațile olandeze au recomandat sa nu se calatoreasca in Belgia vineri, daca este posibil.In vestul Belgiei, fermierii blocheaza de mai multe zile intrarea sau ieșirea…

- Rusia a lansat un atac cu rachete asupra Kievului și a celui de-al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, au declarat marți oficiali ucraineni. „Explozii in oraș! Detalii mai tarziu. Nu parasiți adaposturile!”, a transmis primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe Telegram, potrivit Reuters. Serhiy…

- Forțele aeriene ucrainene au declarat marți ca au distrus o importanta nava de debarcare rusa staționata in apele Crimeei, dupa ce guvernatorul instalat de Rusia in Crimeea a declarat ca asaltul Kievului a provocat un incendiu in portul Feodosia, potrivit Reuters. „Iar flota din Rusia este din ce in…