- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la Paris, alaturi de lideri din țarile NATO, la o reuniune de lucru privind razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si intensificarea eforturilor pentru continuarea sprijinului acordat Kievului.

- Danemarca a predat toata artileria sa Ucrainei, a declarat premierul Mette Frederiksen la Conferința de Securitate de la Munchen. Potrivit ziarului Jyllands-Posten, ea a criticat țarile UE pentru ca nu fac suficient pentru Kiev, noteaza The Moscow Times, potrivit hotnews.ro .

- Secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, s-a referit la planurile Ucrainei de a refuza tranzitul gazului rusesc catre Europa dupa incheierea actualului contract, in 2024, și la consecințele unei astfel de hotarari, noteaza Rosbalt, potrivit Rador Radio Romania. "Intrebarea care…

- Ucraina și Romania au inceput negocierile pentru un acord bilateral privind garanțiile de securitate, a anuntat Biroul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski."Partea ucraineana, cu participarea șefului Biroului președintelui Ucrainei, Andri Ermak, a inceput negocierile bilaterale cu secretarul…

- Ucraina spulbera ONU: 'ONU se afla intr-o criza profunda!'Membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU nu sunt pregatiți nu doar sa ia masuri practice pentru a priva Federația Rusa de toate puterile, ci și sa demareze o discuție politica pe aceasta tema - potrivit Reprezentantului Permanent…

- Un sondaj recent releva ca Ungaria este singurul stat membru al UE din vecinatatea Ucrainei fața de care predomina o atitudine negativa in randul majoritații (46%) cetațenilor ucraineni chestionati de Centrul Razumkov din Kiev și Fundația pentru Inițiative Democratice, noteaza RBC, potrivit Rador Radio…

- UPDATE 7:20 - Statele Unite ale Americii vin cu amenințari in fața țarilor care sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina. Acestea ar risca sa piarda sprijinul financiar american.​Țarile de Jos vor livra Ucrainei 18 avioane de lupta F-16 pentru a ajuta țara in lupta impotriva forțelor Rusiei, a anunțat…