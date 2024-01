Stiri pe aceeasi tema

- Grecii de la PPC, care au achizitionat operatiunile Enel din Romania, vor sa puna in functiune noi centrale de productie de energie verde pana in 2026Grupul PPC, care a achizitionat operatiunile Enel din Romania, si-a propus investitii de 9 miliarde de euro pentru perioada 2024-2026, in tarile in…

- Grupul PPC și-a prezentat, la Londra, Planul Strategic pentru perioada 2024-2026, precizand ca in urmatorii trei ani vor sa puna in funcțiune noi centrale de producție de energie verde in Romania.

- Investițiile in modernizarea si extinderea secțiilor de la Spitalul Județean de Urgența Bacau, precum si imbunatațirea calitații și eficienței actului medical sunt prioritare in bugetul administrației județene in acest an. Dupa inaugurarea heliportului spitalului si extinderea Unitații de Primiri Urgențe…

- Grupul bancar olandez ING Groep NV va opri pana in 2040 finantarea in domeniul explorarii si productiei petrolului si gazelor naturale si va tripla noile credite pentru energia regenerabila.

- Comunicat de presa | Radu Tuhuț, deputat PSD Alba: ”Investițiile in modernizarea rețelei de energie electrica și inlocuirea stalpilor electrici din lemn sunt o prioritate pentru Munții Apuseni!” Comunicat de presa | Radu Tuhuț, deputat PSD Alba: ”Investițiile in modernizarea rețelei de energie electrica…

- Genesis Property anunța finalizarea lucrarilor la Faza II a proiectului YUNITY Park – o premiera in peisajul imobiliar romanesc și unul dintre cele mai inovatoare parcuri de birouri din Romania. Faza II a proiectului presupus o investiție de 20 de milioane de euro si dispune de o padure urbana de…

- PCC, cel mai mare producator si furnizor de energie electrica din Grecia, a anuntat in octombrie ca finalizeaza achizitia operatiunilor Enel din Romania, aceasta fiind prima extindere majora pe piata externa. Ca urmare a finalizarii achizitiei operatiunilor Enel din Romania, Grupul PPC ajunge la aproape…

- Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, a preluat reteaua Profi in Romania de la MidEuropa Partners, un fond de investitii. Tranzactia este estimata la 1,3 miliarde de euro (pre IFRS), cea mai mare din istoria retailului autohton, relateaza Ziarul Financiar. „Vanzarea Profi…