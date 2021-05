Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul român Marian Dragulescu a câstigat medalia de argint în finala de la sarituri, duminica, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria), cu o medie de 14,525 puncte, informeaza Agerpres.Dragulescu (40 ani), sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la…

- Inotatorii Robert Glința si David Popovici au fost premiați de Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, pentru reusitele de saptamana trecuta, de la Campionatele Europene de natație. David Popovici a obținut o performanța fantastica la doar 16 ani, dupa ce a reușit sa se califice la JO. Sportivul…

- Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei, pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID, arata o analiza a companiei de consultanta Frames. „Afacerile…

- Performanța rasunatoare pentru sportul moldovenesc! Paralimpicul Ștefan Roșca a ciștigat medalia de aur la Cupa Mondiala de powerlifting, desfașurata la Manchester. Cu un rezultat de 194 kilograme ridicate, sportivul, care a reprezentat Moldova la Jocurile Paralimpice din 2012, s-a clasat pe primul…

- Constantin Budescu (32 de ani) i-a dat o replica taioasa lui Nicolae Dica (40 de ani), „secundul” selecționerului Mirel Radoi (39 de ani). In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare la Cupa Mondiala…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a debutat cu stangul in ediția 2021 a Rugby Europe Championship (REC), fiind invinsa, scor 13-18 (10-6), de nationala Rusiei, intr-o partida disputata, sambata, la Soci, marcand totodata și debutul campaniei de calificare la Cupa Mondiala din Franța. „Stejarii” au…

- Competițiile de jocuri pe calculator au devenit un fenomen internațional alimentat deopotriva de pasiunile tinerilor, dar și de premiile importante puse la bataie de producatorii de hardware și studiourile de jocuri. Daca in handbalul sau baschetul din Romania vorbim de sume de cateva milioane de euro…