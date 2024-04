Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Mihaela-Valentina Cambei a cucerit doua medalii de argint si una de bronz la categoria 55 kg, marti, la Cupa Mondiala de haltere de la Phuket (Thailanda), competitie obligatorie de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris. Cambei, multipla campioana europeana, a obtinut argintul la…

- Federațiile de haltere și lupte au sportivi implicați in lupta pentru locuri la Jocurile Olimpice din acest an. Halterofilii concureaza la Phuket, in Thailanda, iar luptatorii la Baku, in Azerbaidjan. Federația Romana de Scrima, fara sportivi calificați, mai are o șansa la finalul lunii. Delegația Romaniei…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, vineri, ca unii dintre componentii Team Romania au atins maturitatea sportiva si pot castiga medalii la Jocurile Olimpice de la Paris chiar daca nu se afla printre favoriti la probele lor. "Speram sa ne intoarcem…

- Halterofila romana Mihaela Cambei a caștigat luni la Sofia trei medalii de aur la Campionatele Europene de Haltere. Sportiva romana a dominat competiția in limitele categoriei olimpice 49 kg. In plus e a a stabilit și doua recorduri europene.

- Mihaela Cambei (21 de ani) și-a confirmat dominația pe plan european la categoria 49 de kg, reușind pentru a treia oara sa se impuna la smuls, aruncat și total. Mai mult, halterofila a stabilit și doua noi recorduri continentale. Lacrimi, recorduri și aur pentru Mihaela Cambei la Campionatele Europene…

- Sportiva romana Mihaela Valentina Cambei a cucerit trei medalii de aur la Campionatele Europene de haltere de la Sofia, luni, in cadrul categoriei 49 kg, ocazie cu care a stabilit si doua recorduri continentale. Cambei s-a impus la stilul smuls cu 90 de kg, dupa ce a ratat ultima incercare, la 93 kg.…

- Cei mai buni sportivi vor fi recompensati la Jocurile Olimpice si Paralimpice de anul acesta de la Paris cu medalii de aur, argint si bronz, prezentate joi, la Paris, dar distinctiile cuprind si bucati hexagonale din emblematicul Turn Eiffel, relateaza agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres.Pe…

- Naționala de polo masculin a Romaniei a obținut calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa ce a invins Georgia, scor 18-11 (5-1, 5-3, 3-2, 5-5). In faza sferturilor, Romania va da peste Spania. Tot joi, in faza play-off, Grecia a invins Olanda cu scorul de 15-10 și s-au calificat…