- Ce presupune starea de urgenta, masura ceruta de Avocatul Poporului, in contextul coronavirusului Avocatul Poporului a solicitat presedintelui Romaniei, la 12 martie 2020, sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului sa o incuviinteze. "Avocatul Poporului, în calitate de garant constituţional…

- Autoritatile au interzis de duminica, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),…

- Inspectoratul Judetean de Politie a reactionat dupa ce cotidianul Buna Ziua Iasi a publicat in editia online un articol in care nega Holocaustul. Intr-un raspuns oficial trimis Libertatea, IPJ Iasi anunta ca "a fost intocmit dosarul penal nr. 7.754 / 2020, sub aspectul comiterii de catre Delta Press…

- Pe 28 august 2019, Avocatul Poporului a anuntat ca a sesizat CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate a OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala, in august 2019, cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Cabinetul Orban a decis, in premiera in ultimii 30 de ani, sa iși asume raspunderea pentru Legea bugetului de stat pentru anul 2020, pentru Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si pentru Legea de corectare a Ordonantei de Urgenta 114/2018.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.