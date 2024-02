ARACIP, agenția care acreditează școlile din România, funcționează ilegal Situație grava in invațamantul romanesc: Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) funcționeaza ilegal din 2023, ceea ce inseamna ca orice act, acreditare și autorizare emise pot fi lovite de nulitate. Odata cu intrarea in vigoare a Legii invațamantului preuniversitar nr. 198/2023, a fost abrogata legea de inființare a Agenției Romane de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar. Mai precis, a fost abrogata Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitații educației, care la articolul 14 prevedea inființarea ARACIP,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

