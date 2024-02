Imnul național, tipărit pe bilete sau invitații. E lege oficială Parlamentarii și-au dat seama ca interpretarea vocala a imnului ridica anumite dificultati generate de necunoașterea ori cunoasterea incompleta, trunchiata sau aproximativa a textului imnului național de catre participanții la evenimentele unde, in mod obligatoriu, se impune intonarea imnului. Tocmai de aceea acum avem LEGEA nr. 20 din 22 februarie 2024 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritațile și instituțiile publice, care a fost publicata in… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

