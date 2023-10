Stiri pe aceeasi tema

- Un corp sanatos și subțire se ține in cea mai mare parte cu o nutriție sanatoasa. Macronutrienți cantitați diferite, ofera in efecte pozitive, distincte, asupra sanatații tale. Unele dintre alimente combina nutrienții in așa fel incat sa consume lor este considerat a fi foarte eficient pentru procesele…

- Alimentația echilibrata: O alimentație echilibrata este esențiala pentru a furniza organismului toți nutrienții necesari. Consumul de fructe, legume, cereale integrale, proteine slabe și grasimi sanatoase ajuta la menținerea greutații ideale, la prevenirea bolilor și la susținerea energiei zilnice.…

- Ministrul roman al Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca in fiecare zi se inregistreaza in țara aproximativ 2.000 de cazuri de COVID-19. Aproximativ 2.000 de cazuri de COVID-19 sint inregistrate zilnic in Romania, informeaza point. Insa, potrivit acestuia și colegilor sai care lucreaza in sectorul…

- Intr-un raport prezentat in fata comisiei de experti pentru aditivi alimentari din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii si intitulat „Otravirea lenta a omenirii” („The Slow Poisoning of Mankind”), cercetatorul John Erb a rezumat sute de studii ce au tratat in ultimii 50 de ani efectele glutamatului…

- Specialiștii au descoperit despre un aliment ca este atat sanatos, cat și nociv pentru organism. Chiar daca iți face rau, organsimul are nevoie de el pentru a se menține echilibrat. Iata ce aliment este și ce efecte are asupra sanatații.

- Consumul moderat de bere face bine sanatații, in special intestinelor, conform unui studiu realizat de Universitatea de Medicina din Dalian, China.Potrivit studiului citat de yahoo news, berea stimuleaza sistemul imunitar datorita unui numar de bacterii sanatoase care promoveaza sanatatea intestinala…

- Somnologii atrag atentia ca deprivarea de somn poate duce la aparitia unor probleme de sanatate care iti vor afecta viata de zi cu zi. De exemplu, din cauza lipsei de somn pot aparea inflamatii la nivelul organismului, poate aparea un efect de imbatranire precoce, scaderea imunitatii etc. In timpul…

- Articolul Particule invizibile din apa pot avea efecte devastatoare asupra ecosistemelor acvatice și, indirect, asupra sanatații umane se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Microplasticul are capacitatea de a ajunge cu ușurința la oameni, mai ales prin consumul de pește. Impactul sau se resimte…