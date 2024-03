Alimentul care te îmbătrânește înainte de vreme. Trebuie să renunți la el urgent Zaharul duce la o imbatranire mai rapida, similara cu cea determinata de fumat, arata cercetari recente. In afara de faptul ca favorizeaza ingrasarea si aparitia diabetului tip 2, și strica dinții, zaharul ar putea avea si alte efecte nocive: se crede ca ele accelereaza ritmul imbatranirii celulare.Schimbarile din creier induse de zahar reprezinta un motiv de ingrijorare tinand cont de consumul ridicat de bauturi dulci, mai ales ca acesta este in crestere la copiii cu varste cuprinse intre 9 si 16 ani. Consumul bauturilor bogate in zahar sau expunerea la stres devreme in viata a redus expresia… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

