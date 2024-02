Ce au ”vînat” polițiștii noaptea In cadrul raziei de prevenție a securitații circulației rutiere pe teritoriul zonei de Nord, in noaptea de simbata, de catre angajații DR„Nord” a IGC și angajații DP„Nord” al INSP, au fost stopate 2 mijloace de transport, care se deplasau haotic pe strazile orașului Glodeni. Fiind stopați pentru verificari , de la conducatorii mijloacelor de transport se simțea un miros specific de alcool. U Citeste articolul mai departe pe noi.md…

