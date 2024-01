Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Cristina Pucean a starnit un val de critici pe rețelele de socializare, dupa ce s-a afișat fara extensii, acum iubita lui Bogdan de la Ploiești a luat o decizie radicala inainte de Craciun și a decis sa-și schimbe culoarea parului pentru a-l regenera. Iata cum arata acum dansatoarea!

- Cristina Pucean face senzație cu aparițiile sale din cadrul evenimentelor. Iubita lui Bogdan de la Ploiești impresioneaza cu mișcarile de dans, frumusețea rapitoare, dar și cu podoaba capilara. Parul sau des și straluicitor atrage mereu atenția fanilor, insa puțini sunt cei care știu cum arata blondina…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au ajuns in fața altarului și nu oricum, ci imbracați in alb. Aceștia par sa treaca prin cea mai buna perioada a vieții lor, dupa ce, recent, și-au mai dat o șansa.

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au organizat o surpriza de proporții pentru mama artistului. Cei doi indragostiți au fost foarte atenți la femeia care i-a dat viața cantarețului de manele. Iata cum au așteptat-o!

- Cu siguranța ați auzit de Mitica Dragomir, mai ales fanii infocați ai fotbalului. Fostul șef al LPF este o personalitate importanta in fotbal, dar in același timp una discreta in ceea ce privește viața personala. Cine este soția lui și cu ce se ocupa, aflați in randurile urmatoare. Cine este Vica, soția…

- Cristina Pucean știe cum sa atraga toate privirile la petreceri. De cele mai multe ori, dansatoarea iși alege rochii mulate și decoltate. Cele mai noi imagini, in care apare la brațul lui Bogdan de la Ploiești, au stanit nu doar laude, dar și critici din partea urmaritorilor ei.

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au desparțit, din nou? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele tuturor, dupa ce celebrul cantareț de manele a facut mai multe postari cu subințeles prin intermediul rețelelor de socializare. Iata ce a postat artistul pe pagina de Instagram!