Stiri pe aceeasi tema

- Cand toata lumea aștepta ca Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean sa faca pasul cel mare in relație, iata ca de cateva zile povestea lor de iubire s-a terminat. Cei doi s-au desparțit și au decis ca fiecare sa mearga pe drumuri separate in viața. Ce face celebra dansatoare, la puțin timp dupa ce…

- Desparțirea de Cristina Pucean se pare ca l-a adus pe Bogdan de la Ploiești la capatul rabdarii. Cantarețul ar suferi dupa fosta lui iubita, judecand dupa mesajele pe care le posteaza pe rețelele de socializare.

- La mai bine de o saptamana de cand Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au decis sa puna din nou capat relației, blondina a facut public adevarul motiv al separarii de cunoscutul interpret de muzica de petrecere de la noi. Iata care a fost motivul pentru care cei doi au ales sa mearga pe drumuri…

- Bogdan de la Ploiești a confirmat desparțirea de Cristina Pucean! Cei doi nu mai formeaza un cuplu, iar aceasta veste i-a șocat pe fanii lor. Iata ce a postat cantarețul de manele pe rețelele de socializare, dar și ce le-a comunicat internauților!

- Au trecut deja cateva zile de cand Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu mai formeaza un cuplu. Dansatoarea a anunțat ca a pus punct relației, iar de curand, manelistul a postat un nou mesaj care ridica multe semne de intrebare in randul fanilor.

- Bogdan de la Ploiești a avut o prima reacție publica, dupa ce Cristina Pucean a anunțat desparțirea. Iata ce a transmis celebrul cantareț de manele prin intermediul rețelelor de socializare!

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au desparțit. Manelistul și cunoscuta dansatoare au ajuns din nou la separare. Chiar blondina a facut publica o postare, in urma cu puțin timp, pe internet, unde le-a spus fanilor ca relația dintre ea și celebrul cantareț de muzica de petrecere au decis sa…

- Deși au trecut cateva luni de la moartea tatalui ei, Cristina Pucean sufera la fel de mult. Dansatoarea este devastata de durere și are ochii in lacrimi de fiecare data cand vorbește despre el. In urma cu puțin timp a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.