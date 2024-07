Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz și au implinit doi ani de relție. Manelistul i-a facut o surpriza iubitei sale, cu toate ca se afla la sute de kilometri distanța.

- Scandalul dintre Bogdan de la Ploiești și Florin Salam a starnit o mulțime de reacții in ultimele zile și se pare ca artistul vrea sa faca pace cu „Regele manelelor”. Bogdan de la Ploiești spune ca nu ar fi in stare sa faca cuiva rau, caci este un om cu frica lui Dumnezeu și susține ca nu s-a comportat…

- Florin Salam a declanșat un nou val de controverse in lumea manelelor dupa ce a lansat aluzii privind o posibila relație trecuta cu dansatoarea Cristina Pucean. Aceasta remarca a amplificat tensiunile existente intre el și Bogdan de la Ploiești.

- In ultimele zile, in mediul online au aparut diferite fotografii in care Cristina Pucean, iubita și totodata dansatorea lui Bogdan de la Ploiești, este alaturi de un alt barbat. Inițial nu s-a știut cine este cel alaturi de care apare fosta concurenta de la Romanii au Talent, insa pana la urma s-a facut…

- Imaginile momentului in showbiz-ul romanesc! Bogdan de la Ploiești, filmat la locul unui accident din București, la scurt timp dupa ce imaginile cu Cristina Pucean, in compania altui barbat, au facut haos pe Internet. Manelistul a fost surprins alaturi de medicii sosiți sa ofere ajutor. Iata imagini…

- Bogdan de la Ploiești a avut o ironie la adresa celor care au spus ca iubita lui l-a inșelat. Iata cum s-a afișat artistul alaturi de Cristina Pucean, dar și ce mesaj a transmis prin intermediul rețelelor de socializare!

- Bogdan de la Ploiești a avut o prima reacție dupa ce Cristina Pucean a aparut in tandrețuri alaturi de alt barbat. Iata ce spune cantarețul de manele despre acele imagini care s-au viralizat pe internet!

- Veste bomba in showbiz-ul romanesc! Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean formeaza din nou un cuplu! La cateva saptamani dupa ce au anunțat cea de-a doua desparțire, cei doi s-au afișat din nou impreuna! Imaginea pe care au postat-o de aceasta data a starnit multe reacții!