- Unul dintre cei mai bogati afaceristi din Malta, Yorgen Fenech, a fost inculpat miercuri pentru asasinarea jurnalistei anticoruptie Daphne Caruana Galizia, potrivit documentelor depuse in instanta de procuratura, transmite Reuters, conform news.ro. Data procesului nu a fost inca stabilita.…

- Parchetul maltez a cerut miercuri condamnarea la inchisoare pe viata pentru omul de afaceri Yorgen Fenech, suspectat ca ar fi orchestrat uciderea in 2017 a jurnalistei anticoruptie Daphne Caruana Galizia, relateaza AFP. Parchetul si-a prezentat oficial actul de acuzare impotriva lui Fenech,…

- O investigatie independenta privind asasinarea cu o masina capcana a jurnalistei anti-coruptie Daphne Caruana Galizia in Malta a ajuns la concluzia ca autoritatile statului poarta responsabilitatea crearii unei ”culturi a impunitatii”, transmite Reuters, potrivit news.ro. Caruana Galizia a…

