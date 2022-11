Stiri pe aceeasi tema

- Ce studii are Raluca Arvat, fosta prezentatoare a știrilor sportive la Pro TV. Pe Raluca Arvat cu siguranța ne-o amintim de la știrile sportive de la PRO TV. Ce studii are insa aceasta și cum a debutat in televiziune? Raluca Arvat s-a nascut la Brașov și a avut o copilarie simpla. Ii placea matematica,…

- Victor Rebengiuc se intoarce pe scena, in ultimul rol din cariera sa. ”Regele moare”, cu maestrul in rolul principal, revine la Teatrul Național din București, instituție careia i-a dedicat 67 de ani. Marele actor roman implinește la inceputul anului viitor 90 de ani. Pentru spectacolele din acesta…

- Ce salarii primesc lunar angajații magazinelor Mathaus. Salariile de la Mathaus variaza in funcție de orașul in care activeaza angajații, in funcție de experiența și evident, in funcție de postul ocupa. Astfel, potrivit site-ului undelucram.ro , un reprezentant zonal angajat full time in Craiova, cu…

- Ce studii are Gabriela Prisacariu. Gabriela Prisacariu și Dani Oțil sunt casatoriți și au și un copil impreuna. Deși vedeta are doar 29 de ani, iar intre cei doi este o diferența de varsta de 12 ani, acest lucru nu pare sa i fi fost un impediment. Sa aflam insa mai multe lucruri despre Gabriela Prisacariu.…

- Deputatul George Simion, liderul AUR, susține ca-și doneaza 90% din salariul de parlamentar și traiește cu 1.200 de lei lunar, banii care-i mai raman din leafa de 12.168 de lei.Simion s-a filmat la inceputul lunii decembrie 2021 la casieria Camerei Deputaților unde a mers sa-și ridice salariul.”Aici…

- Orașul Iași, capitala Moldovei, in topul mondial al orașelor pentru studenți. Marile universitați de stat, atracție pentru tinerii doritori de studii superioare. Concret, Cluj-Napoca, Timișoara, București și Iași reprezinta Romania in cel mai recent ranking global QS al celor mai bune orașe pentru studenți, ranking…

- La 8 august 2022, instituțiile de invațamantul superior din republica au anunțat rezultatele sesiunii de baza a admiterii la studii superioare de licența și master, pentru anul de studii 2022-2023. In acest an, comanda de stat prevede 8732 de locuri bugetare in total, dintre care, la studii superioare…

- PSD exclude continuarea unei colaborari cu PNL la guvernare, daca „rotativa” nu va avea loc. Cel puțin asta spune Marcel Ciolacu, potrivit Hotnews. „Daca nu se face rotativa, alta varianta decat alegerile anticipate nu exista”, a spus liderul PSD, spunand ca nu vrea sa comenteze declarații facute „cum…