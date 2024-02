Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai, fostul Ministrul al Muncii, a facut un anunț important pentru toți romanii. In contextul in care se vorbește tot mai mult despre salariul minim european, acesta a dezvaluit data la care acesta se va implementa și la noi in țara. De cand vor primi salariații din Romania mai mulți bani.…

- Clotilde Armand, Primarul Sectorului 1 din București, și-a postat salariul pe rețelele de socializare. Reacțiile internauților la aceasta postare nu au intarziat sa apara. Iata cat caștiga lunar aceasta!

- PNL București a comandat un sondaj in luna ianuarie 2024 pentru a evalua preferințele și opțiunile cetațenilor din Capitala in vederea alegerilor viitoare. In funcție de tipul de alegeri, 21-23% dintre cei sondați, care merg la vot și au o opțiune, indica Partidul Național Liberal drept alegerea lor.…

- Liderul PNL Bucuresti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei, el precizand ca este in fisa postului sau, dupa ce a preluat sefia organizatiei PNL Bucuresti. ”I-am spus public domnului Nicusor Dan: Vrei sa o bati pe Firea? Trebuie sa ma bati mai intai…

- Furt mai puțin obișnuit in Capitala. Un livrator a fost prins de polițiști dupa ce a sustras telefonul mobil al unei femei care aștepta la coada la un fast-food in mall. Reprezentanții firmei de livrare i-au eliminat contul din aplicație.

- Cateva sute de persoane au participat, sambata, in Piata Universitatii din Bucuresti, la un miting de solidaritate cu poporul palestinian, ulterior plecand in mars pana in Piata Victoriei, potrivit Agerpres.

- Miercuri seara a fost inaugurat primul targ de sarbatori din Capitala, in Sectorul 6. „Sunt multe de facut aici, la Targul de Craciun din Parcul Drumul Taberei. Zeci de casute cu mancare traditionala, mii de lumini si o roata panoramica imensa, de 38 de metri inaltime de unde puteti vedea tot orasul…

- Poliția Capitalei anunța ca traficul rutier va fi restricționat in anumite zone din București, in perioada 30 noiembrie – 1 Decembrie, in contextul organizarii ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei.