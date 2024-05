Stiri pe aceeasi tema

- Roșul este alegerea majoritații restaurantelor fast-food pentru logo-ul lor și nu este nimic intamplator in asta. De-a lungul timpului, s-a dovedit ca nu numai gustul hranei conteaza atunci cand vine vorba de a alege unde sa mancam, ci și aspectul vizual al locului. Astfel, industriile alimentare folosesc…

- Un nou tip de magazin va fi deschis, in luna aprilie, in București. Sub brandul Auchan Go, in noul tip de magazin nu vor exista case de marcat, dar nici posibilitatea de a-ți scana singuri produsele. Magazinul va fi supravegheat video de camere inteligente, care vor scana singure produsele, iar prin…

- Magazinele vor fi obligate sa preia manual ambalajele daca automatele nu functioneaza si sa ofere la casa contravaloarea pet-urilor, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Mircea Fechet, mentionand ca in prezent institutia lucreaza la o hotarare de guvern in acest sens. „Mie personal nu mi s-a intamplat.…

- Majorarea taxelor și a impozitelor locale a fost și este unul din principalele motive de disensiuni intre populație și autoritațile locale. Dar, in cazul unui oraș din Romania, lucrurile au luat un alt traseu, dupa ce localnicii au decis sa-și faca dreptate.

- Un oraș din Romania se poate mandri cu cea mai moderna cladire pentru medicina legala din sud-estul țarii. Investiția cladirii care are trei etaje și dotari moderne s-a ridicat la 11 milioane de lei.

- Un oraș foarte aproape de Romania este vizitat anual de turiștii de pretutindeni. Cu toate acestea, mulți dintre localnici au decis sa-l paraseasca. De ce? Aflați motivul in randurile urmatoare. Orașul in care localnicii nu mai au loc de turiști Croația este o țara extrem de frumoasa care trebuie vizitata…

- Un mare oraș din Romania vrea sa dezvolte, in urmatorii ani, turismul balneo-medical. Astfel, autoritațile locale sunt in cautare de fonduri pentru a investi intr-un proiect de zeci de milioane de lei

- Un oraș din Romania se remarca prin frumusețea lui, prin mulțimea de locuri impresionante pe care le gazduiește. De asemenea, este foarte impresionant și datorita faptului ca știe sa atraga turiștii și sa ii sprijine. Ai reduceri la restaurantele din zona daca indeplinești doua condiții. Orașul care…