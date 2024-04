Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a declarat miercuri seara, 17 aprilie, la B1 TV, ca nu se pune problema sa se retraga din campania pentru PMB, așa cum s-a vehiculat și ca nu este in stare de incompatibilitate, susținand ca „nu am avut nicio relație contractuala, remunerata…

- Presedintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat marti, 16 aprilie, ca in coalitia PSD-PNL s-a decis ca doctorul Catalin Cirstoiu sa fie candidatul comun pentru Primaria Capitalei, iar lunea viitoare, pe 22 aprilie, iși va depune candidatura la Biroul Electoral Municipal.„In acest moment,…

- Circula zvonuri cu privire la o eventuala retragere a medicului Catalin Cirstoiu din cursa pentru primaria Capitalei, insa candidatul comun spune ca exclude varianta retragerii din cursa. Sorin Grindeanu reamintește faptul ca in momentul de fața nu s-a dat starul inscrierilor in cursa pentru fotoliul…

- Alexandru Rafila nu este de acord cu atitudinea anumitor medici care lucreaza la spitalele de stat din Romania. Ministrul Sanatații sustine ca nu este tolerabil ca un medic angajat in sistemul public sa trimita pacientii intr-o clinica privata, pe motiv ca ”ar fi mai bine”. ”Nu este nici moral, nici…

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, l-a asemanat pe Cristian Popescu Piedone cu personajul de desene animate ”Peppa Pig”. „Am sa va fac si eu o marturisire personala. Copilul meu e mai mic decat al lui Sebastian (Burduja – n.r.) si in fiecare seara scroll-uieste televizorul,…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a afirmat reprezentantii actualei coalitii incearca sa blocheze jocul si sa spuna “suntem noi si fara noi nu se poate”, dar a adaugat ca se poate si fara ei. El a subliniat ca niciodata nu a mai fost o situatie ca sa nu fie cunoscuti candidatii marilor…

- Medicul Catalin Cirstoiu, susținut de PNL și PSD la Primaria Capitalei, are un apartament in Mamaia, in complexul Caelia, conform unei investigații Hotnews. Info Sud Est a scris in exclusivitate, in 2018, intreaga afacere din jurul paradisului imobiliar al milionarilor. Cirstoiu are un apartament la…

- Catalin Cirstoiu, candidatul desemnat de PSD si PNL la Primaria Capitalei, care urmeaza sa fie prezentat oficial miercuri, este manager al Spitalului Universitar din Capitala, din anul 2009, si are 25 de conturi bancare, un autoturism Cadillac si bijuterii de 150.000 de euro, informeaza News.ro. Medicul…