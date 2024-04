Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii va face „in asa fel” incat sa nu se piarda niciun fel de fonduri din finantarea PNRR pentru spitale, a declarat miercuri ministrul Alexandru Rafila, informeaza AGERPRES . Ministrul Sanatatii a participat miercuri, alaturi de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, si managerul Beatrice…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca intentioneaza sa elaboreze un proiect de act normativ conform caruia adaosul comercial al retailerilor pentru produsele romanesti sa nu depaseasca 20%. Produsele romanești se vor ieftini in marile magazine, dupa ce Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intentioneaza sa elaboreze un proiect de act normativ conform caruia adaosul comercial al retailerilor pentru produsele romanesti sa nu depaseasca 20%, a declarat, vineri, ministrul de resort, Florin Barbu. „Pana pe 31 decembrie, Ordonanta privind plafonarea…

- Cristian Popescu Piedone nu e complet pierdut in caz de eșec, oricum, calitațile sale, precum harnicia, il recomanda mai degraba pentru o primarie de sector, pentru Capitala palaria e prea mare lasa de ințeles candidatul PSD-PNL. ”Sunt absolut sigur ca domnul Piedone, Popescu, va fi un foarte bun primar…

- Trebuie sa avem o alta perspectiva a weekendului. Angajații noștri merita sa stea și ei alaturi de familie in weekend. Și da, noi am venit cu propunerea catre premier de a inchide supermarketurile in weekend, așa cum e și in alte țari din Europa, a spus intr-o discuție cu HotNews.ro Feliciu Paraschiv,…

- Catalin Cirstoiu, candidatul desemnat de PSD si PNL la Primaria Capitalei, care urmeaza sa fie prezentat oficial miercuri, este manager al Spitalului Universitar din Capitala, din anul 2009, si are 25 de conturi bancare, un autoturism Cadillac si bijuterii de 150.000 de euro, informeaza News.ro. Medicul…

- Coalitia de guvernare decide astazi candidatul la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, directorul Spitalului Universitar, fiind principala optiune de candidat comun PSD-PNL, potrivit unor surse politice citate de Digi24.

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, joi dimineata, intr-o audienta privata la Sanctitatea Sa Papa Francisc. „Astazi am avut ocazia speciala sa discut la Vatican cu Sanctitatea Sa Papa Francisc si sa-i exprim recunostinta pentru sprijinul acordat comunitatilor romanesti din Italia si din intreaga…