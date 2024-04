Stiri pe aceeasi tema

- Campania pentru Primaria Capitalei da naștere unor replici acide intre contracandidați, iar protagoniștii celor mai importante sunt Catalin Cirstoiu și Cristian Popescu Piedone. Candidatul aliantei electorale PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a afirmat, miercuri, ca este vremea unui Bucuresti…

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, pare sa adopte rapid stilul ”dambovițean” de a face politica. El l-a asemanat pe Cristian Popescu Piedone cu celebrul personaj de desene animate ”Peppa Pig”.„Am sa va fac si eu o marturisire personala.

- Candidatul Aliantei electorale PSD PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a afirmat, miercuri, ca este vremea unui Bucuresti al proiectelor si nu unul „al scandalurilor”. Cu toate acestea a invocat un porc din desene animate vorbind despre un contracandidat. „Am sa va fac si eu o marturisire personala.…

- In urma unei importante ședințe a coaliției de guvernare, desfașurata miercuri, PSD a facut publice numele candidaților pentru alegerile locale din acest an, punand bazele strategiei sale electorale pentru București. Astfel, George Tuța a fost confirmat ca și candidatul susținut de coaliție pentru a…

- Actorul și scenaristul Florin Calinescu susține ca lansarea medicului Catalin Cirstoiu in cursa pentru Primaria Generala ar fi fost un gest disperat facut de liderii coaliției pentru ca nu lasa impresia ca nu au nicio soluție. Catalin Cirstoiu dezvaluie ca si-a scris demisia dupa incendiul de la Colectiv…

- Consultantul politic Miron Mitrea a vorbit la Realitatea PLUS, in cadrul emisiunii Culisele Puterii, despre ce șanse au candidații care se preconizeaza sa participe la alegerile locale din București."In general, pana nu vedem listele depuse, putem avea surprize, am mai avut. Mai e mult pana cand se…

- PSD nu il va sustine pe Cristian Popescu Piedone la Primaria Capitalei, a declarat președintele partidului, Marcel Ciolacu, intr-o discuție cu jurnaliștii, la Palatul Victoria. Acesta a precizat ca Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primaria Capitalei daca PNL și PSD merg separat in alegerile din…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a cerut aliantei PSD-PNL sa anunte candidatul pentru Primaria Capitalei, afirmand ca, in caz contrar, va iși va pune experiența in slujba cetațenilor din București.