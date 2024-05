Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Cand ar putea fi gata parcarea etajata care se construiește pe fostul bloc ”Turturica” din Alba Iulia. Ce spune primarul Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a precizat o perioada de timp, in care parcarea ce se va face pe fostul bloc ”Turturica” ar putea fi gata. Acesta a precizat…

- Un teren viran, pe care erau mai multe cladiri dezafectate, a fost total transformat. La intersecția strazii Martir Ioan Stanciu cu strada Cosminului sunt acum cateva zeci de noi locuri de parcare, soluția aleasa pentru realizare fiind dalele inierbate. Tot acolo vor fi plantați mai mulți copaci. Terenul…

- Primaria Timisoara a anuntat ca noua parcare din zona Calea Martirilor-Girocului, aflata la intersecția strazii Martir Ioan Stanciu cu strada Cosminului, poate fi deja folosita. 86 de locuri de parcare pentru masini sunt disponibile pe fostul teren dezafectat. Terenul era ocupat inainte cu ruine, care…

- Parcarea pe care Primaria Timișoara a promis-o in Calea Girocului, la intersecția strazilor Martir Ioan Stanciu și Cosminului, este aproape gata. In februarie s-au facut demolari, iar la noile amenajari se lucreaza de la inceputul lunii martie. Mai sunt cateva aspecte de finalizat, dar parcarea ar trebui…

- Timisorenii din Calea Girocului ar putea beneficia de o noua parcare. Pe strada Martir Ioan Stanciu autoritatile locale au daramat mai multe constructii vechi de langa Parcul Adolescentei si ar urma sa fie amenajate 80-90 de locuri noi de parcare. Pe langa parcare, Primaria Timisoara va amenaja spatii…

- Realizarea parcarii promise de Primaria Timișoara in Girocului, la intersecția Martir Ioan Stanciu cu Cosminului, intra in urmatoarea etapa. Demolarile au fost finalizate și au inceput, in schimb, sapaturile și trasarea zonei in care vor fi amenajate cele „80-90” de locuri de parcare.

- Saptamana trecuta, Primaria Timișoara anunța ca intenționeaza sa amenajeze o parcare cu 80-90 de locuri in zona Girocului, la intersecția strazilor Martir Ioan Stanciu și Cosminului. Dupa cateva zile a inceput demolarea cladirilor existente pe terenul identificat de municipalitate.

- O zi de duminica cu o parcare arhiplina la VIVO Cluj, nu mai ai loc sa arunci nici macar „un ac”. Tot mall-ul VIVO Cluj-Napoca a fost plin de oameni. Clujenii dar și turdenii au luat cu asalt magazinele, e clar ca ceea ce au in comun, printre altele este shopping-ul. Atrași și de perioada reducerilor…