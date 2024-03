Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a demarat, in februarie, o campanie de recrutare, punand la bataie 5.093 locuri de soldați și gradați profesioniști. Spre surpriza multora, cererea a fost destul de mare, peste oferta disponibila, ceea ce inseamna ca salariile și beneficiile oferite de Armata Romana…

- Angajari in armata 2024: MApN a prelungit perioada de inscriere pentru posturile de soldati si gradati profesionisti. Calendar și criterii de recrutare Angajari in armata 2024: MApN a prelungit perioada de inscriere pentru posturile de soldati si gradati profesionisti. Calendar și criterii de recrutare…

- Perioada de inscriere a candidatilor pentru posturile de soldati si gradati profesionisti din cadrul activitatilor derulate, in aceasta perioada, de Ministerul Apararii Nationale se prelungeste pana la data de 8 martie, a informat, marti, MApN. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, procesul de…

- Peste 5.000 de posturi de soldați profesioniști scoase la concurs de MApN , in 41 de judete din tara si in Municipiul Bucuresti. Ministerul Apararii Naționale (MApN) desfașoara, in aceasta perioada, activitați de recrutare a tinerilor – baieți și fete, pentru posturi de soldați și gradați profesioniști…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat, marti, ca organizeaza concursuri de recrutare pentru peste 5.000 de posturi de soldati si gradati profesionisti. Informatii referitoare la oferta profesionala, conditii de recrutare, selectie si repartitie pot fi obtinute direct de la unitatile militare pentru…

- Armata Romana are nevoie de peste 5.000 de angajați! Ministerul Apararii Naționale lanseaza un apel catre tinerii din Romania, atat baieți cat și fete, pentru a se alatura Armatei, in calitate de soldați și gradați profesioniști. Așadar, tinerii pot face acum cariera in Armata Romana , dupa ce Ministerul…

- Cat caștiga un curier in 2024? Astfel de posturi sunt din ce in ce mai populare, avand in vedere ca din ce in ce mai multa lume prefera sa comande produse, motiv pentru care este nevoie de curieri. Exista zeci de mii de anunțuri de angajare pentru astfel de posturi. Ce salariu incaseaza un curier in…

- In contextul razboiului din Ucraina, Armata Romana vrea sa faca recrutari masive. Demersul nu va fi unul ușor de realizat, mai ales, ca in prezent Ministerul Apararii Naționale (MApN) nu are schema de personal completa, iar școlile militare nu par sa mai atraga tinerii absolvenți de liceu. Analistul…