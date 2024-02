Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat, marti, ca organizeaza concursuri de recrutare pentru peste 5.000 de posturi de soldati si gradati profesionisti. Informatii referitoare la oferta profesionala, conditii de recrutare, selectie si repartitie pot fi obtinute direct de la unitatile militare pentru…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat, marti, ca organizeaza concursuri de recrutare pentru peste 5.000 de posturi de soldati si gradati profesionisti. Informatii referitoare la oferta profesionala, conditii de recrutare, selectie si repartitie pot fi obtinute direct de la unitatile militare pentru…

- Tinerii romani cu varste intre 18 și 35 de ani vor putea opta in mod voluntar pentru un stagiu platit de pregatire militara in cadrul MApN, in urma caruia la finalul caruia fie vor intra in completarea rezervei de mobilizare a Armatei Romane, fie vor putea opta sa intre intr-o selecție pentru a deveni…

- Tinerii romani cu varste intre 18 și 35 de ani vor putea opta in mod voluntar pentru un stagiu platit de pregatire militara in cadrul MApN, in urma caruia la finalul caruia fie vor intra in completarea rezervei de mobilizare a Armatei Romane, fie vor putea opta sa intre intr-o selecție pentru a deveni…

- Cat caștiga un curier in 2024? Astfel de posturi sunt din ce in ce mai populare, avand in vedere ca din ce in ce mai multa lume prefera sa comande produse, motiv pentru care este nevoie de curieri. Exista zeci de mii de anunțuri de angajare pentru astfel de posturi. Ce salariu incaseaza un curier in…

- Ultimele rezultate ale testelor PISA au aprins spiritele intre premierul Romaniei și ministrul Educației, Ligia Deca. Marcel Ciolacu i-a cerut Ligiei Deca sa vina cu soluții privind criteriile de performanța in invațamant, daca mai vrea sa aiba trecere inaintea sa. „Dupa rezultatele Romaniei la testele…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Educatiei, Ligia Deca, sa vina cu solutii privind criteriile de performanta in educație și a adaugat ca salariile profesorilor vor crește numai in cazul in care cadrele didactice vor produce rezultate.„Va exista cea mai mare alocare bugetara din istorie…

- Tinerii din Romania isi doresc salarii mai mari, pentru a putea duce, in propria tara, un trai decent. Astfel, pretentiile salariale au crescut in ultimii ani, lucru constientizat si de angajatori.