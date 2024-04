Catalin Cirstoiu a dat explicații in legatura cu imaginile in care a fost surprins calatorind cu metroul. Acesta a spus ca uneori calatorește cu metroul, dar și cu alt mijloc de transport in comun. „Da, am mai mers cu metroul și inainte de campanie, rar, pentru ca, in primul rand, eu am un drum standard, plec de acasa, ma duc la spital, ma duc la facultate, ma intorc acasa. Cabinetul asta de care vorbiți este la jumatatea distanței. Ma opresc uneori sa vad ce face soția mea, care e acolo dupa-amiaza. Ea e profesor universitar și nu e orice fel de medic Am mers cu metroul, mi-am luat copilul, pentru…