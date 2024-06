Adrian Mutu a mers „acasa” la fosta sotie, Consuelo. Antrenorul roman nu a putut rata ziua fiicei sale cele mari, Adriana, care urmeaza sa implineasca 18 ani. Adrian Mutu a fost insotit de actuala lui sotie, Sandra, cat si de Thiago, fiul pe care il are alaturi de aceasta, dar si de Mario, baiatul sau […] The post Adrian Mutu, „acasa” la fosta sotie! Ce relatie are Consuelo cu actuala partenera a „Briliantului” appeared first on Antena Sport . Articolul Adrian Mutu, „acasa” la fosta sotie! Ce relatie are Consuelo cu actuala partenera a „Briliantului” apare prima data in Money.ro .