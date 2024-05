Diseară începe Eurovision Song Contest 2024! România s-a exclus după cel mai slab rezultat din istorie Diseara, la Malmo (Suedia) se da startul Eurovision Song Contest 2024, cel mai popular și de tradiție show de televiziune muzical de pe continent. TVR nu va transmite concursul. Concurenți din 37 de țari vor intra in competiția de la care Romania s-a exclus. Asta dupa ce, anul trecut, a obținut cel mai slab rezultat din istoria participarilor țarii noastre. Lipsa țarii noastre vine dupa o luna lista de eșecuri ale ariștilor desemnați de TVR și prin votul public. Totul a culimant anul trecut, cu un show mediocru al lui Theodor Andrei, care a obținut ultimul loc din semifinala 2 (FOTO). Acesta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o avertizare. Avertizarea meteo ANM este valabila astazi, 7 mai 2024, in intervalul orar 10:00 – 23:00 si vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit meteorologilor, un cod galben de ploi si vijelii va afecta zeci de judete, inclusiv Bucuresti. „In intervalul menționat,…

- Creatoare de moda dar mai ales fenomen social media, Dana Budeanu a demarat o serie de evenimente dedicate stilului personal, intitulate chiar ”Stilul esti tu”! Pentru cei care nu s-au sinchisit sa plateasca taxa la o astfel de intalnire cu efervescenta modista, singura autoritate in domeniul criticii…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi, intr-un discurs dupa protestele studențești pro-palestiniene care au luat amploare, ca protestatarii din campusurile universitare sunt liberi sa-și exprime opiniile, dar acțiunile lor nu ar trebui sa se transforme in vandalism și violența, transmit BBC…

- Rarul fenomen astronomic va incepe in Oceanul Pacific la ora locala 15.42 (18.42 ora Romaniei), iar apoi se va termina in Atlantic la ora locala 20.52 (23.52 in Romania). „Soarele Negru” va fi vizibil pentru ochii a milioane de oameni din Mexic, Statele Unite și Canada. Romanii vor putea urmari evenimentul…

- Vremea se incalzește in weekend, insa lucrurile nu vor dura foarte mult. Florinela Georgescu, director in ANM, a prezentat prognoza meteo actualizata la Antena 3 CNN. Potrivit meteorologului, temperaturile maxime ating și 18 grade in anumite zone, cu mult mai ridicate decat normalul perioadei. Pe de…

- Grupul de actiune financiara (FATF), un organism care reuneste tari din Statele Unite pana in China pentru a combate criminalitatea financiara, a exclus vineri Emiratele Arabe Unite de pe o ”lista gri” care include doua duzini de natiuni considerate riscante. Tara din Golf, un magnet pentru milionari,…

- Mark Zuckerberg, seful Meta, a anuntat ca Threads a inceput sa testeze o facilitate prin care reteaua sociala afiseaza cele mai importante subiecte ale ultimelor ore. Daca suna cunoscut, asta este pentru ca Twitter are o astfel de facilitate de foarte mult timp, iar Threads practic copiaza ideea. Lista…

- De mai bine de 15 ani, Mihaela Radulescu locuiește in cel mai bogat oraș din lume, Monaco. Inițial a locuit intr-un apartament cu fiul sau insa, odata ce acesta a plecat la facultate, s-a mutat alaturi de iubitul sau, Felix Baumgartner, pe o proprietate din zona cu cei mai mulți milioardari pe kilometru…