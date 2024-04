Stiri pe aceeasi tema

- Israelul "va cere un pret de la Iran intr-un mod si intr-un moment care ne convine", a declarat duminica ministrul cabinetului de razboi Benny Gantz, dupa atacul iranian cu drone si rachete asupra Israelului. Iranul "a facut cunostinta cu forta sistemului de securitate israelian", a adaugat Gantz,…

- Mai multe aeroporturi iraniene, printre care si Imam Khomeini International din Teheran, au anulat zborurile pana luni dimineata, a anuntat duminica presa de stat iraniana, in contextul in care tensiunile s-au amplificat in Orientul Mijlociu ca urmare a atacului iranian asupra Israelului din cursul…

- Compania aeriana germana Lufthansa si filiala sa Austrian Airlines au anuntat vineri suspendarea zborurilor spre Teheran pana pe 18 aprilie și evitarea spatiului aerian iranian din cauza intensificarii tensiunilor in Orientul Mijlociu, transmite France-Presse, potrivit Agerpres.„Din cauza situatiei…

- Atacul sangeros impotriva unei cladiri diplomatice iraniene la Damasc, atribuit Israelului, risca sa provoace o explozie in Orientul Mijlociu, cu o posibila riposta a Iranului prin intermediul aliatilor sai regionali, estimeaza marti mai multi analisti, informeaza AFP, potirivit Agerpres. Acest…

- Ryanair a anuntat joi ca va relua zborurile catre si dinspre Israel pe 1 februarie, invocand indrumarile EASA si reluarea zborurilor de catre alti transportatori europeni, transmite agenția Reuters, citata de News.ro. Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri, a declarat…

- Gardienii Revoluției din Iran au informat ca au atacat "sediul de spionaj" al Israelului din regiunea semi-autonoma Kurdistan din Irak, a relatat presa de stat de la Teheran, luni seara. Gardienii Revoluției au aratat ca au lovit și in Siria, impotriva Statului Islamic, scrie Reuters, informeaza Mediafax.Pe…