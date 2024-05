Stiri pe aceeasi tema

- Simona Bucura-Oprescu i-a indicat pe romanii care se vor alege cu cele mai mari cresteri de pensii dupa recalcularea de la 1 septembrie 2024. Modificarea pragului de 2.000 lei de la care se impoziteaza pensiile tine si de Ministerul Finantelor, a adaugat ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale. Cei…

- Pensionarii din Romania vor primi pensii recalculate incepand cu 1 septembrie, conform noii legi a pensiilor. Acest proces va aduce creșteri substanțiale pentru o anumita categorie de varstnici. Ce a anunțat ministrul Muncii. Cine va primi cele mai mari creșteri la pensie In urma recalcularii pensiilor…

- Dupa schimbarea din luna mai, cand s-a decis ca plațile sa fie realizate inainte de Paște, a fost facut un anunț important pentru pensionarii de la noi din țara. Cand ar trebui sa intre pensiile pe card in luna iunie 2024. Precizarea facuta de Casa Naționala de Pensii. Anunț important pentru pensionari…

- „La sfarsitul lunii mai deja vom incepe acest proces, iar plicurile cu deciziile de recalculare vor ajunge la romanii in perioada verii, iar in luna septembrie isi vor primi pensiile recalculate, taloanele de pensie recalculate cu cuantumurile acestora in urma recalcularii”, a afirmat Oprescu, la un…

- Pensiile vor fi virate in avans in luna mai, inainte de Paste. In conturile pensionarilor banii vor intra in zilele de 2-3 mai iar prin Posta Romana, pensiile vor fi livrate pana in ziua de 3 mai, inclusiv, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Timisoara, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, sa faca tot ce este necesar pentru ca toți pensionarii sa-și primeasca pensiile inainte de sarbatorile pascale.

- Realitatea PLUS: Cum vi se pare actuala lege a pensiilor?Violeta Alexandru: Este o lege care nu va genera imbunatațiri și lucruri bune pentru pensionari. Acest guvern nu face decat sa peticeasca pe aici pe acolo o fosta lege. Nu este dispus, deschis sa discute și alte opțiuni. Eu nu sunt adepta creșterii…

