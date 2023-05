Stiri pe aceeasi tema

- Robert Negoița, primarul sectorului 3 din Capitala, iși continua planul de amenajare a spațiului din Piața Unirii, chiar daca nu are acordul Primariei lui Nicușor Dan, ba chiar a fost și amendat. Nu doar ca a amenajat totuarele, dar in zona au aparut și palmieri și sunt ieftini ca braga: 1.000 lei bucata.…

- Primaria Sectorului 3, Robert Negoița, a plantat mai mulți palmieri in apropiere de Piața Unirii din București, s-a filmat cu ei și i-a postat pe Facebook. Edilul susține ca sunt arbori aclimatizați care vor supraviețui pana la minus 15 – 20 de grade. VIDEO The post (VIDEO) „Surpriza” lui Robert Negoița…

- Partidul condus de George Simion organizeaza la aceasta ora un marș de protest in București „impotriva legilor antinaționale și antifamilie pe care coaliția de guvernare vrea sa le promoveze”. Cateva mii de simpatizanti ai formatiunii participa la protest.Acțiunea AUR a inceput la ora 16.00 in fata…

- Scene de groaza au avut loc, in aceasta dimineața, la stația de metrou Piața Unirii 1, din București. Un barbat a cazut din picioare, in timp ce aștepta metroul.Din primele informatii, barbatului i s-a facut rau in timp ce se afla pe peronul metroului de la Piata Unirii. Fii la curent cu cele…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, l-a indemnat sambata pe edilul general al Capitalei, Nicusor Dan, sa conteste in instanta dispozitia de retrocedare a suprafetei de 12 hectare din Parcul IOR.Totodata, el a salutat organizarea actiunii de protest "Nu cedam Parcul IOR", la care au participat…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, și Robert Negoița, primarul Sectorului 3, sunt cei mai mediatizați primari din București, releva cel mai recent studiu realizat de mediaTRUST. Aceste concluzii ale studiului, anunțate la data de 21 martie 2023, se refera la aparițiile media din februarie 2023.…

- Cazul a fost descris chiar de catre Primarul Sectorului 4 pe pagina sa de Facebook:„Ce faci cand parchezi mașina neregulamentar, ți se monteaza blocator pe roata, iar tu vrei sa rezolvi „situația”?Varianta 1: urmezi pașii pentru deblocarea roții?sauVarianta 2: inlocuiești repejor roata blocata cu rezerva…

- Un incendiu se manifesta in Centrul Vechi din București, la un imobil de pe strada Covaci, intersecție cu strada Șepcari. Poliția a intervenit și a inchis strazile adiacente ce dau catre Piața Unirii pentru a facilita intervenția pompierilor in zona. Totodata, mai multe autospeciale au fost vazute acolo.…