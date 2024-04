Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, nu este susținut la functia de Primar General al Capitalei” de Uniunea Sindicala Sanitas Bucuresti așa cum anunța pe rețelele sociale.El s-a laudat ca liderul Sanitas Bucuresti Viorel Husanu, ii este „consultant”. Acesta a infirmat. Liderul de sindicat…

- Guvernul va continua sa ia masuri pana cand lucrurile vor fi sub control in domeniul jocurilor de noroc, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu, referitor la adoptarea in Camera Deputatilor a proiectului de lege care prevede „scoaterea pacanelelor din peste 90 la suta din localitatile din Romania”.…

- Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in sedinta vineri, de la ora 10.00, pentru a dezbate bugetul Municipiului Bucuresti pe anul 2024. Sedinta extraordinara a fost convocata de catre grupurile consilierilor generali PNL si PSD. Proiectul de buget a fost respins in trei sedinte anterioare,…

- Cristian Popescu Piedone a ținut sa-i raspunda premierului Marcel Ciolacu dupa ce l-a invocat in conferința de lansare a candidatului comun PSD-PNL. Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone , a dezmințit miercuri seara, la Antena 3, zvonurile care circulau cu privire la o posibila…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca zvonurile privind retragerea sa din cursa pentru Primariei Capitalei sunt false și a raspuns criticilor pe care i le-au adus Marcel Ciolacu și Catalin Cirstoiu in evenimentul de anunțare a candidatului…

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a inceput renovarea piețelor din Sectorul 5. Printre acestea se numara și celebra piața Rahova, care este de nerecunoscut dupa renovare. Astfel, una dintre cele mai cunoscute piețe din București ”Piața Rahova” s-a schimbat radical. In plus, aceasta nu…

- La Primaria Sectorului 1 a venit un nou control de la Curtea de Conturi, controlata de oamenii lui Marcel Ciolacu si Liviu Dragnea, a anuntat joi primarul Clotilde Armand, intr-o postare pe Facebook. Edilul precizeaza ca va depune impotriva presedintelui Curtii de Conturi o plangere pentru abuz in serviciu."Gasiti-i…