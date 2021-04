Cât ar putea dura criza de cipuri Executivii marilor producatori de semiconductorii estimeaza ca abia in 2022 sau 2023 stocurile vor reveni la niveluri suficiente pentru ca productia sa nu mai fie ingreunata. Pandemia a declansat o criza de semiconductori care a inceput sa se faca simtita in toate industriile care folosesc sisteme computerizate, de la producatorii de dispozitive mobile, care se asteapta sa nu poata produce la nivelul cererii, la producatorii auto, unde timpii de asteptare pentru comenzile de masini ajung si la 8 luni, scrie News.ro . Opiniile in randul producatorilor de cipuri sunt impartite. Per total, abia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

