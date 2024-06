Nunta fastuoasa a lui Razvan Simion din weekend: Detalii și dezvaluiri spectaculoase. Cat a mers darul la nunta rafinata a lui Razvan Simion! La final, „100.000 de euro”, a dezvaluit prezentatorul in direct, astazi despre cat ar fi strans din darul de nunta. Razvan Simion (43 de ani) a sarbatorit casatoria cu Daliana Raducan in weekend, oferind o lecție de stil și rafinament pentru toți invitații, atent selecționați. Dupa trei ani de relație și parteneriat in afaceri, Razvan și Daliana au invitat prietenii apropiați la o ceremonie intima, desfașurata la etajul 25 al uneia dintre cele mai inalte…