Cât costă nunta lui Ianis Hagi? Peste 500 de invitați sunt așteptați mâine la grandiosul eveniment Ianis Hagi, unul dintre cei mai promițatori jucatori ai echipei naționale de fotbal, se casatorește maine cu aleasa inimii sale, Elena Tanase. Marele eveniment, mult așteptat atat de fanii sportivului cat și de apropiați, promite sa fie unul de neuitat. Detalii despre ceremonie și locație Ianis Hagi și Elena Tanase au oficializat cununia civila chiar in prima zi a Craciunului din 2023. Acum, pe 14 iulie, vor spune „da” și in fața altarului. Inițial, fotbalistul și-ar fi dorit ca ceremonia sa aiba loc acasa, la Constanța. Cu toate acestea, planurile s-au schimbat, iar evenimentul va fi organizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

