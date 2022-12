Caștigator al Ligii Campionilor la volei, semifinalist cu Slovenia la Campionatul Mondial și desemnat cel mai valoros antrenor de volei din Europa, romanul Gianni Crețu a primit și premiul de antrenorul anului in Romania. Chiar daca nu a putut fi prezent la Gala Voleiului Romanesc, el a primit trofeul din partea președintele Federației, Adin Cojocaru. Este prima distincție cucerita in țara de tehnicianul in varsta de 54 de ani. Tehnicianul a fost desemnat cel mai bun antrenor roman al anului. El recunoaște ca abia așteapta Craciunul. ”E o recunoștința a celor 25 de ani ca antrenor. Satisfacția…