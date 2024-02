La 14 ani, Bogdan Salcudean, campionul național de la Time-Attack din 2023, are adrenalina in sange. Puștiul a moștenit pasiunea pentru mașini și motoare de la tatal sau, cel care a adus in Romania celebru club de motociclete americane. George Salcudean a calatorit pe motocicleta in toata lumea, dar cele mai mari emoții le are atunci cand fiul sau se da cu mașina pe circuit. In familia Salcudean adrenalina este la ordinea zilei. Tatal, George, fondatorul clubului Harley-Davidson in Romania, i-a transmis și fiului sau, Bogdan, campion național la Time-Attack in 2023 pasiunea pentru motoare și mașini.…