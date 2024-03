Săptămâna politică românească: mult PPE pentru nimic Spectacolul saptamanii l-au performat popular-europenii, fara dubii. Reuniți la București pentru un mare Congres mare, membrii PPE, partidul care domina scena politica europeana, aveau de pus in ordine agenda anului in curs. A ieșit un festival al discursurilor sforaitoare. Adica mult PPE pentru mai nimic. Congresul este cel mai inalt organism decizional al partidului. Este cel mai important eveniment pentru PPE si are loc de obicei la fiecare trei ani. Congresul are ca functii principale sa aleaga presedintia PPE, sa decida asupra principalelor documente de politici si programe electorale si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, George Simion, afirma ca manifestul Partidului Popular European adoptat la Congresul de la Bucuresti „face jocurile Austriei”, „preia teoria acestei tari, care santajeaza Romania si Bulgaria” in ceea ce priveste accederea tarilor la spatiul Schengen, si considera ca niciun politician…

- Europenii decid cine vine in Europa si in ce conditii, nu retelele de contrabandisti si traficantii, a declarat joi, la Bucuresti, Ursula von der Leyen, in discursul sustinut cu prilejul votului pentru desemnarea ei drept candidata a Partidului Popular European la presedintia Comisiei Europene. "Impreuna…

- Politicile in domeniul agriculturii sunt un punct important pe agenda discuțiilor Congresului PPE, organizat in intervalul 6-7 martie la București. PNL este gazda acestui eveniment politic important, care a adunat la lucrarile sale președinții Comisiei Europene și Parlamentului European, dar și 13 șefi…

- Partidul Popular European (PPE) se reuneste in congres astazi si maine la Bucuresti pentru a marca startul campaniei sale electorale pentru alegerile europene din iunie, in care sondajele de opinie il plaseaza drept prima forta politica, potrivit Agerpres. Atentia se va concentra asupra politicienei…

- Romania devine inima Europei, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca, despre congresul PPE care va avea loc miercuri și joi la București. La eveniment vor participa peste 1500 de delegați din 44 de țari, precum și 13 șefi de state și guverne. „Maine (miercuri – n.r.), Romania devine inima Europei. Incepe…

- In perioada 6-7 martie, se vor afla la București lideri importanți ai UE cu ocazia congresului PPE. Printre aceștia se numara Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, dar și șefi de stat și de guvern. De asemenea, vor mai fi prezenți comisari…

- Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, șefi de stat și de guvern, dar și comisari europeni și președinți de partide din PPE vor veni in Romania in perioada 6-7 martie. PNL organizeaza la București cel mai important eveniment al anului,…

- Gazduit de Partidul National Liberal, de presedintele PPE Manfred Weber si de secretarul general al PPE, Thanasis Bakolas, congresul Partidului Popular European va avea loc pe 6 si 7 martie la complexul Romexpo din Bucuresti, a anuntat joi formatiunea politica paneuropeana intr-un comunicat, informeaza…