Castelul Corvinilor, gazda filmelor de Hollywood

- Dupa campania de vaccinare derulata la Castelul Bran, un nou “maraton” va fi organizat intr-o alta locație incarcata de istorie: Castelul Corvinilor. Un centru de vaccinare va fi organizat pentru localnici și turiști in acest weekend, in zilele de 15 și 16 mai, dar și pe 22 și 23 mai. Serurile administrate…

- Daniel Draghici, politistul de 21 de ani retinut duminica 18 aprilie dupa ce a trantit un batran pe asfalt si i-a pus genunchiul pe gat era mutat disciplinar la Secția 4 Pitești din cadrul IPJ Argeș. Draghici, deși foarte tanar, “reușise” deja doua mutari disciplinare ca urmare a unor abuzuri savarșite.…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a afirmat ca școala online nu a fost eficienta pentru ca profesorii nu au fost pregatiți pentru asta, dar a adaugat ca predarea online va continua acolo unde este adecvat, dupa ce va fi incheiata pandemia. Predarea online va fi inclusa in contractul de școlarizare…

- The European Commission (EC) said on Thursday that it has approved Romania’s 500 million euro scheme to support companies operating in the field of tourism, accommodation and food services affected by the Covid-19 outbreak, according to seenews.com The EC approved the measure under the state aid temporary…

- Miniștrii USR-PLUS se vor prezenta la ședința de Guvern de joi, de la ora 13, conform unor surse politice. Ei au avut ședința cu vicepremierul Dan Barna, la ora 12, trei dintre ei susținand ca vor sa ramana la guvernare – Cristian Ghinea (Fonduri Europene), Catalin Drula (Transporturi) și Stelian Ion…

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide, in premiera, primul centru de vaccinare in care populatia va putea fi imunizata direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. “Este o idee la care lucram…

- Incidentul a avut loc miercuri dimineața pe Autostrada A1, intre Sebeș și Deva, la kilometrul 338, in zona municipiului Oraștie, județul Hunedoara. Cabina unui TIR a acroșat o pasarela și a ramas agațata. Din fericire nu sujnt victime, dar au fost necesare restricții de circulație in zona, potrivit…

- O derogare prin care cei nominalizati la Oscar devin angajati esentiali le va permite starurilor de la Hollywood sa participe la gala de decernare a premiilor din acest an. Reprezentantii Academiei de film americane (AMPAS) au anuntat ca nominalizatii la Oscar se vor afla printre persoanele eligibile…