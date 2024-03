Stiri pe aceeasi tema

- Elevul de 17 ani a fost prins, luni, de polițiști, in urma unui control efectuat intr-un liceu din Lupeni, județul Hunedoara, cu un pistol cu gaz și mai multe proiectile ascunse in banca, sub carți. Adolescentul le-a spus oamenilor legii ca intenționa ca, dupa ore, sa duca arma unei persoane, relateaza…

- Doua profesoare de la scoala din comun doljeana Calopar s-au luat la bataie, cele doua fiind amendate de politisti. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au anuntat, joi, ca politistii au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca in incinta unei unitati de invatamant, din…

- Un agent de politie a ramas fara centura tactica, pe care avea prinse un pistol, un baston telescopic si un spray lacrimogen, dupa ce a intervenit, alaturi de alti colegi, pentru aplanarea unui scandal. Intervenția a avut loc, duminica dupa-amiaza, intr-un local din comuna Criscior. Mai multe echipaje…