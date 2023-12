Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a depasit Ungaria in ceea ce priveste cresterea economica in termeni de paritate a puterii de cumparare in 2022 – reiese din calculele Institutului Nezopont. Presa a relatat in ultima vreme, in mod repetat, despre datele recente ale Eurostat, care arata ca, in 2022, PIB-ul pe cap de locuitor…

- Deși se spune ca a fermecat cu frumusețea sa toți barbații pe care ii intalnea, adevarul este altul. Cleopatra, ultima regina a Egiptului, avea buze subtiri, nas incovoiat si barbie proeminenta. Scrierile romane vorbesc mult despre regina Egiptului si o prezinta drept o femeie inteligenta și abila.

- Daca ești in cautarea unui nou vehicul și iți dorești sa alegi ceva care sa fie mai eficient din punct de vedere energetic, atunci poate ca te gandești la mașinile hibride și cele electrice. Acestea sunt doua opțiuni care pot sa ofere o mulțime de beneficii, insa ar trebui sa știi mai multe despre ele…

- O eclipsa de soare semnificativa se apropie, anunțand un moment de claritate și dezvaluire a adevarului. Prevazut pentru maine, 14 octombrie, acest eveniment astronomic promite sa aduca schimbari importante in viețile noastre. Iata cum influențele astrologice vor afecta toate semnele zodiacale și ce…

- Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, se declara extrem de mulțumit de modul cum orașul Cavnic arata in acest moment. El spune ca a vizitat zilele acestea orașul „unde primarul liberal Vladimir Petruț a reușit in decurs de doar cațiva ani sa schimbe infațișarea orașului. Astazi, Cavnicul nu…

- Deputatul PSD de Vaslui, Eduard Popica, ginerele omului de afaceri Emil Savin care a colaborat cu DNA oferindu-i mita presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, joi, ca pentru el acesta este ca un al doilea tata, iar ceea ce s-a intamplat cu fostul lider social-democrat din…

- George Simion, liderul partidei AUR, se delimiteaza de incidentele provocate de „Uniți sub Tricolor” la partida Romaniei cu Kosovo, 2-0, din preliminariile EURO 2024. Asta in ciuda faptului ca parlamentarul a pus bazele, in urma cu un deceniu, la fondarea grupului UST. ...

- FOTO Locuințe nZEB pentru tineri, la Aiud. Cum vor arata apartamentele eficiente din punct de vedere energetic. Licitație, in SEAP La Aiud se vor construi in curand 20 de apartamente pentru tineri, eficiente din punct de vedere energetic, cu bani din PNRR. Locuințele vor respecta standardul nZEB (near-Zero…