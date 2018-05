Cartofii noi româneşti nu mai ajung în pieţe, ci la EXPORT! Recolta pleaca la export, pentru ca strainii ofera un pret mai bun. In pietele din tara, ajung cartofii de mici dimensiuni, refuzati de straini, si cei cultivati in sere. In Calarasi, fermierii au inceput deja sa recolteze cartofii. Au folosit seminte din Polonia si rasaduri din Covasna, dintr-un soi alb, timpuriu si au reusit sa iasa pe piata cu doua saptamani mai devreme. “Daca nu ii scoatem la timp pierdem pretul, daca ii scoatem peste 2 saptamani poate e 50 de bani. E mai din timp acuma, tine si lumea la pret. Degeaba ai cantitate daca nu e pret.” De pe un hectar de pamant, fermierii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

