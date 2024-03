Ucraina – Deputaţii europeni vor să limiteze importurile de cereale Plenul Parlamentului European a aprobat prelungirea cu inca un an, incepand din iunie, a scutirii de taxe vamale pentru importurile agricole ucrainene acordate incepand cu 2022, dar cu „mecanisme de salvgardare” consolidate, extinse la cereale. Fermierii europeni acuza afluxul de cereale, oua si pui din Ucraina de scaderea preturilor locale, in special in tarile vecine, si de crearea unei concurente „neloiale” prin nerespectarea anumitor standarde (pasari crescute in masa etc.). In perioada ianuarie-septembrie 2023, importurile de produse agricole ucrainene in UE au inregistrat un salt valoric… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

